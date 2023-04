KOMENTÁŘ: Rusko utrpělo porážku bez jediného výstřelu - Alex Švamberk

Rusko se na vstup Finska do NATO připravovalo. Když loni v květnu Finsko a Švédsko avizovaly, že mají zájem vstoupit do aliance, ministr obrany Sergej Šojgu varoval, že se vytvoří nový armádní sbor se třemi motostřeleckými a dvěma vzdušnými výsadkovými divizemi, který bude působit v Karélii.

Tehdy ale nebylo ještě jisté, že přijímání Finska proběhne tak rychle. Je to vůbec nejrychlejší vstup země do NATO. Nebrzdili ho ani Turci, ani Maďaři, jak by si asi Kreml přál. Navíc to Šojgu říkal v době, kdy vojáci teprve postupovali k Bachmutu, a netušil, že se dvacetitisícové město okolo železniční křižovatky změní v mlýnek na maso pohlcující ohromné množství lidí. Rusové nyní potřebují každého vojáka, jenomže budou muset začít zajišťovat i hranici v tundře.