Oddalují výcvik našich pilotů na F-16. Po Zalužném kritizuje Západ i Zelenskyj

Den poté, co se vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj obul do Západu za to, že kritizuje pomalé tempo protiofenzívy, aniž by Ukrajině dodal stíhačky, se do kritiky západních spojenců pustil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Obvinil západní partnery, že zdržují schvalování harmonogramů výcviku ukrajinských pilotů na stíhačkách F-16.

Foto: Efrem Lukatsky, ČTK/AP Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj