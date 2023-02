Roger Waters hájil ruskou invazi před Radou bezpečnosti OSN

„Ruská invaze na Ukrajinu byla nelegální. Co nejdůrazněji ji odsuzuji. Byla ale také vyprovokovaná, takže co nejdůrazněji odsuzuji také tyto provokatéry,“ řekl Waters.

Ukrajinský velvyslanec Serhij Kyslycja naopak Waterse nešetřil. Navázal na hudební minulost Pink Floyd, zejména používání nafukovacích létajících prasat na jejich koncertech. Poznamenal také, že kapela byla v Sovětském svazu zakázána kvůli protestům proti invazi do Afghánistánu v roce 1979.

„Je ironické, ne-li pokrytecké, že se pan Waters pokouší očistit další invazi. Jak smutné pro jeho bývalé fanoušky, kteří vidí, že přijímá roli další cihly ve zdi (narážka na hit Pink Floyd Another Brick in the Wall – pozn. red.). Ve zdi ruské dezinformace a propagandy,“ uvedl Kyslycja.