Na Ukrajině začal závod ve stavění bunkrů. Ne pro vojáky, ale školáky

„Uděláme to tak, aby to tam bylo bezpečné a pohodlné a aby se děti nebály a rodiče byli klidní,“ komentoval stavbu krytu ředitel školy Ivan Ptašnyk.

Deváťačce Anně Krasiukové už chybí kamarádi i učitelé, svěřila se CNN. „Opravdu chci jít do školy. Sním o tom, že budu moct obejmout své kamarády a jen si s nimi povídat,“ vypověděla. To Ivan Pinčuk má na druháka smutně nevšední sny: „Všechno, co chci, je, aby Ukrajina vyhrála a Putin zemřel.“