Na Ukrajině už bojuje 50 tisíc odvedenců, řekl Putin

Celkem 50 tisíc ruských vojáků, kteří byli povoláni do služby během mobilizace, nyní slouží s bojovými jednotkami na Ukrajině. Prohlásil to v pondělí ruský prezident Vladimir Putin, kterého citovala agentura Interfax. Bojuje tedy zhruba 16 procent těch, co měli být podle oficiálních oznámení mobilizováni.

Foto: Sergey Pivovarov, Reuters Ruští rezervisté v Rostově

Článek Putin dodal, že 80 tisíc odvedenců nyní působí v „zóně speciální operace“, jak Moskva označuje válku na Ukrajině. Zbytek z téměř 320 tisíc mobilizovaných je podle něj ve výcvikových táborech v Rusku. „Nyní máme 50 tisíc (vojáků) u bojových jednotek. Zbytek se zatím do bojů nezapojil,“ řekl Putin během návštěvy Tverské oblasti, ležící asi 180 kilometrů severozápadně od Moskvy. Putinovo sdělení není možné ověřit z nezávislých zdrojů. Šéf Kremlu v září vyhlásil částečnou mobilizaci po sérii vojenských neúspěchů ruských sil na Ukrajině. Ministr obrany Sergej Šojgu tehdy uvedl, že do služby bude povoláno 300 tisíc záložníků. Na konci října Šojgu oficiálně oznámil Putinovi, že mobilizace byla dokončena. Kolik lidí Moskva opravdu mobilizovala, není jasné. Pokud by to bylo oněch 300 000, pak jich přímo bojuje 16,5 procenta a „v zóně operace“ pak zhruba čtvrtina tohoto počtu. Další šílenost z ruských médií: Posílejme na frontu 18leté děti, ať nemusíme platit vdovám Evropa Z různých zdrojů se objevují informace o tom, jak jsou nově mobilizovaní ruští vojáci posíláni do boje s minimálním nebo žádným výcvikem. V sobotu britské ministerstvo obrany ve svém pravidelném rozboru situace na Ukrajině uvedlo, že si odvedenci stěžují na nedostatek výzbroje a vybavení a na to, že nedostávají peníze. Zpravodajský server Newsweek citoval nejmenovaného vojenského experta, podle nějž je bojová morálka ruských vojáků tak nízká, že by se „použití vojáků jako potravy pro děla mohlo obrátit proti režimu a pronásledovat ho stejně jako během sovětsko-afghánské války“, která skončila v roce 1988 a předcházela rozpadu Sovětského svazu. Zelenskyj: Rusové lžou o konci mobilizace, dál skrytě nabírají lidi do mlýnku na maso Evropa