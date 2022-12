Meduza: Rusko je ochotno stáhnout se ze Záporožské jaderné elektrárny

Podle plánu Kremlu by údajně mohla být jaderná elektrárna předána buď Ukrajincům, nebo právě MAAE.

Ukrajinou prochází jižní větev ropovodu Družba, který přepravuje ruskou ropu do Maďarska, na Slovensko, do České republiky a Polska. Celkem ropovod Družba zajišťuje přibližně třetinu všech dodávek ruské ropy do Evropy, podotýká Meduza.