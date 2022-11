Osvobození jaderné elektrárny v Záporoží? O stažení začínají mluvit i sami Rusové

„Zaprvé se v ruském tisku začalo objevovat mnoho sdělení, že by Záporožská jaderná elektrárna možná měla být ponechána, ale možná by měla být převedena pod kontrolu MAAE (Mezinárodní agentura pro atomovou energii),“ řekl šéf Enerhoatomu Petro Kotin a dodal: „Působí to dojmem, že si balí kufry a kradou všechno, co najdou.“