„Jak tohle dovolíte?“ Rusové vyšetřují, kde se vzaly drony útočící na Moskvu

Ze záběrů zachycujících jeden z útočících strojů, které se objevily na sociálních sítích, se nejprve zdálo, že by se mohlo jednat o bezpilotní stroje UJ-22 Airborne ukrajinské výroby. Těch má Ukrajina ve výzbroji několik set, jejich dolet je 800 kilometrů a zvládnou nést i výbušniny, mohly by tak teoreticky být vyslány z ukrajinského území.

Detailnější analýza to však vyvrátila, konstatuje stanice BBC s tím, že UJ-22 má jiné postavení křídel a celkově jinou konstrukci.

Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že se jednalo o podomácku vyrobené experimentální stroje. K tomu se kloní i ruští letečtí experti oslovení serverem RBK , poukazují však na to, že vzhledem k vysokým nákladům je těžko někdo vyrábí doma v garáži.

Patrně nejostřejší kritik Kremlu posledních týdnů; zakladatel žoldácké Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin se opět zostra pustil do vedení země.

„Jak to, že ku*va dovolíte, aby ty drony dolítly do Moskvy? …Co mají dělat obyčejní lidé, když jim do oken narazí drony s výbušninami? Jako občan jsem hluboce pobouřen tím, že tito zmetci (ruská smetánka pozn. red.) tiše sedí se svými p*delemi namazanými drahými krémy. …Lidé mají plné právo pokládat tyhle otázky,“ reagoval Prigožin podle agentury Reuters.