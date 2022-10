Historik Zubov opouští Rusko a míří do Brna, bude učit na Masarykově univerzitě

V roce 2019 Masarykova univerzita Zubovovi udělila čestný doktorát. „Můžu potvrdit informaci, že držitel čestného doktorátu Masarykovy univerzity profesor Andrej Borisovič Zubov, uznávaný expert na dějiny evropské filozofie, dějiny náboženství a ruskou a srovnávací historii, opustil Moskvu i Rusko a aktuálně by se měl nacházet ve Finsku. S panem profesorem jsme domluvení, že pokud vše zdárně proběhne, měl by v průběhu několika následujících dní přicestovat do Brna,“ řekl mluvčí univerzity Radim Sajbot s tím, že další podrobnosti bude možné zveřejnit až po příjezdu Zubova do Brna.