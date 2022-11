Budapešť vytahuje kartu maďarské menšiny v ukrajinském Zakarpatsku

Když maďarský ministr zahraničí odůvodňoval nesouhlas s oficiálním jednáním NATO s Ukrajinou, poukazoval při tom na práva maďarské menšiny v Zakarpatsku. Není to poprvé, co Budapešť toto území zmiňuje. Má to své historické příčiny, ale souvisí to i s kurzem maďarské politiky, jež se obrací ke svým menšinám v zahraničí nebo si pohrává s odkazy na Velké Uhersko.

Foto: Novinky s Profimedia.cz a Wikipedia.org Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó