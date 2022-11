Maďarsko zabránilo oficiálním jednáním NATO s Ukrajinou

Litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis navrhl, aby NATO poslalo Ukrajině do ledna příštího roku moderní tanky. Vojenští experti podle něj předpokládají, že by díky tomu mohla mít ukrajinská armáda nad ruskými okupanty převahu.

„Mluvil jsem s řadou vojenských expertů a řekli mi, že pokud bychom do zimy Ukrajině poskytli tanky, řekněme do ledna, mohlo by to být významné,“ řekl Landsbergis podle Reuters v úterý novinářům na setkání ministrů zahraničí NATO v Bukurešti.