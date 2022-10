Blíží se bitva o Cherson, jediné velké město, které Rusové dobyli na jaře

Ovládnutí regionální metropole Chersonské oblasti bude znamenat nejen morální vzpruhu, ale také výraznou strategickou výhodu. Tu si patrně vítěz přenese do jara. Během nejchladnějších měsíců zimy se očekává, že boje do značné míry ustanou a konflikt zamrzne nebo zabředne do bláta.

„Pokud ovládáte Cherson, můžete samozřejmě zavřít i cestu do Oděsy. A já myslím, že jsme všichni přesvědčeni, že právě o přístup do Oděsy Rusům od začátku šlo,“ řekl listu The Financial Times nejmenovaný zdroj z americké administrativy. Oděsa je strategicky významný přístav, mimo jiné proto, že kdyby se Rusům podařilo Oděsu a přilehlou oblast obsadit, odřízli by Ukrajince od moře.

Rusové na Ukrajině ovládají tři velká města: Cherson, Doněck a Luhansk. Doněck a Luhansk se ale nacházejí v separatistických regionech a de facto byly pod kontrolou Moskvy už před invazí. Jedinou regionální metropolí, kterou ruská armáda skutečně dobyla, je tak Cherson. Ukrajinci se ho teď pokusí osvobodit. Pokud se jim to podaří, může to znamenat zlom v celé válce.

Platí to ale i naopak. Když neuspějí, může to předznamenat další ztráty.

Foto: Mapy.cz Chersonská oblast

Chvíle pravdy

Zatímco média v uplynulých týdnech oceňovala především úspěchy ukrajinské protiofenzivy v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, západní stratégové s napětím očekávají výsledek bitvy o Cherson. Až ta podle nich napoví, zda jsou Ukrajinci schopni Rusy ve válce o svou zemi porazit. Hmatatelné vojenské úspěchy navíc Ukrajinci potřebují, aby si zachovali politickou a materiální podporu svých spojenců.

„S Chersonem musejí něco udělat a musejí to udělat rychle. Je to morální povzbuzení pro domácí publikum a ukrajinskou armádu, ale také důkaz, že je poskytnutý výcvik a darované vybavení využito naplno,“ citují Financial Times dalšího západního diplomata.

Neuváznout v bahně

Vyhrát bitvu o Cherson, potažmo celou oblast, co nejdřív je důležité proto, že v regionu v posledních třech letech pořádně nepromrzla půda, což znamená, že bude letos, až zaprší, extrémně bahnivá. To znesnadní pohyb těžké techniky.

„Ukrajinci musí přemýšlet, využít chytrý, flexibilní výcvik pro speciální operace, který jsme jim my a naši spojenci poskytli, aby našli způsob, jak to s Rusy uhrát tak, aby přišli o nějaké výhody na bojišti,“ nechala se před časem slyšet Evelyn Farkasová, bývalá poradkyně pro národní bezpečnost v administrativě někdejšího amerického prezidenta Baracka Obamy.

Rusové Cherson, jehož širší aglomerace před válkou čítala okolo milionu obyvatel, obsadili snadno a rychle hned zkraje invaze, kterou zahájili 24. února. Jak vypadá situace nyní? Po ústupu na začátku října se ruské jednotky pravděpodobně snaží posílit novou frontovou linii západně od vesnice Milove, tvrdí britská rozvědka. Na této linii probíhají zuřivé boje, zejména na západě, kde výsledkem ukrajinské ofenzivy je, že ruské křídlo již není chráněno řekou Ingulec.

Očekávají se už ale boje také přímo v Chersonu, protože ruské okupační úřady nařídily přípravu evakuace. Ruskem dosazený gubernátor Chersonské oblasti Vladimir Saldo požádal ruské vedení, aby napomohlo s odjezdem obyvatel z celé Chersonské oblasti do bezpečnějších regionů.