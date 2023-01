Až přijde zlo za vámi, nikdo vás neochrání, vzkázal Zelenskyj Rusům

„Chci říci všem (lidem) v Rusku a z Ruska, kteří ani teď nedokázali pronést ani pár slov odsouzení tohoto teroru, ačkoliv vše perfektně vidí a vědí. Vaše zbabělé mlčení, pokus přečkat to, co se děje, skončí jen tím, že jednou si tito teroristé přijdou i pro vás. Zlo je velice citlivé vůči zbabělosti, zlo si navždy zapamatuje ty, kdo se ho bojí a pokoušejí se ho usmlouvat. Až jednou přijde za vámi, nebude nikdo, kdo by vás ochránil,“ varoval.