Američané dodají Ukrajině moderní modifikaci tanků Abrams

„V současné době pracujeme na detailech. Snažíme se získat nové verze tanků prostřednictvím USAI (Ukraine Security Assistance Initiative) … To zahrnuje spolupráci s průmyslem a uzavírání smluv a částečně i nákup nových tanků,“ řekla Singhová.

Zatím také nebylo určeno, kde se budou Ukrajinci na tancích cvičit. „Pokud jde o to, jak brzy to bude, nemohu vám dát konkrétní informace. Snažíme se organizovat školení, ale v tuto chvíli nedokážu říct, kde a kdy se to stane, prostě tyto informace nemám,“ řekla.