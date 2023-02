Air Force One odstartoval za tmy. V přísném utajení

Biden byl o přípravách průběžně informován včetně možných rizik, protože šlo o první cestu amerického prezidenta v historii do válečné oblasti, nad níž USA nemají kontrolu – na rozdíl od překvapivých návštěv Donalda Trumpa a Baracka Obamy v Iráku či Afghánistánu.

„Bylo to riziko, které Joe Biden chtěl podstoupit,“ řekla Kate Bedingfieldová, ředitelka komunikace Bílého domu. „Považoval jej za zvládnutelné,“ dodal Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan.

Biden odletěl svým speciálem Air Force One ve vší tichosti v neděli časně ráno, ještě pod rouškou tmy, z Andrewsovy základny ve státě Maryland. Na palubě byl nezvykle malý počet spolupracovníků, kromě Sullivana ještě Jen O’Malleyová Dillonová, zástupkyně personálního šéfa Bílého domu, Annie Tomasiniová, Bidenova osobní asistentka, a jen dva reportéři. Ti si nesměli vzít s sebou žádné přístroje.

Letadlo se po přeletu Atlantiku krátce zastavilo na americké letecké základně v německém Ramsteinu, než pokračovalo dále na východ. Do utajovacích manévrů spadal i zveřejněný pracovní program prezidenta, podle nějž měl být Biden v pondělí ještě ve Washingtonu a až večer měl odletět na oficiálně ohlášenou návštěvu do Varšavy.

Když úředníci harmonogram zveřejnili, pobýval šéf Bílého domu už ve Varšavě, odkud se do Kyjeva vydal vlakem, informoval list The New York Times.