A je ticho po pěšině. Putinův režim o stažení z Chersonu raději mlčí

Během pátku NTV uvedla, že ruská protivzdušná obrana při přesunu ruských vojsk na levý břeh odrazila ukrajinské útoky a že za Dněpr se přepravilo už 115 tisíc civilistů. Zmínila také zřícení už dříve poničeného Antonivského mostu přes Dněpr. Učinila tak poté, co ruské ministerstvo obrany na sociálních sítích oznámilo, že stahování vojsk za Dněpr zakončilo.

Ruský prezident Vladimir Putin nebyl přítomen, aby oznámil špatné zprávy, všímá si politická analýza britského listu The Guardian . V den, kdy Rusko oznámilo ústup z Chersonu, Putin navštěvoval nemocnici v Moskvě a o daném rozhodnutí se nezmínil.

Uvedl to web britského deníku The Mirror a po něm italská agentura ANSA s tím, že tento Duginův příspěvek byl později smazán. Další zdroje ale o Duginově údajném příspěvku neinformují.

„Pokud vás to (stažení z Chersonu) nezajímá, pak nejste Rus,“ psal dále v jiném příspěvku Dugin podle listu The Guardian. „Pokud vás to nezabolelo, nestojíte za nic,“ pokračoval tento krajně pravicový nacionalista, jehož dcera byla zabita začátkem tohoto roku při bombovém útoku na auto.