Dálkové teplo za celý letošek zdražuje až trojnásobně

Ceny tepláren využívajících plyn stoupnou třikrát, domácnosti, které používají plyn k lokálnímu vytápění, ale podle něj budou platit čtyřnásobně až pětinásobně více. Například Jablonecká energetická v září zdražila oproti srpnu na více než dvojnásobek, za gigajoule tepla budou domácnosti platit více než 2000 korun. Od začátku roku to bude nárůst už na více než trojnásobek. Ještě loni platili odběratelé napojení v Jablonci na centrální vytápění podle tarifu za gigajoule 584 nebo 599 korun.

Od pondělí mohou teplárny topit kromě zemního plynu mazutem, uhlím a jinými palivy, aniž by jim za to hrozily sankce nebo dlouhé povolovací procesy. Cílem je, aby mohly zajistit teplo pro nadcházející topnou sezonu. Umožnuje jim to stav předcházení nouze v teplárenství, o němž rozhodlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Řada tepláren ale jinou možnost než plyn nemá.