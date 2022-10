Co si ze slupek od brambor vyrobit vlastní novou energii? S domácí bioplynkou můžete i mnohem víc

Bioodpad je zkráceným názvem pro biologicky rozložitelný odpad, který podléhá rozkladu aerobnímu (za přítomnosti kyslíku) nebo anaerobnímu (bez přístupu kyslíku). Jednoduše řečeno jsou to nejčastěji zbytky z kuchyně. Patří sem všechno to, co oloupeme, co nesníme nebo co se nám v ledničce zkazí. Ale je toho ještě mnohem víc. Bioodpadem je i posekaná tráva, dřevo či zbytky zemědělské výroby. Bioodpadem je tedy myšlen všechen odpad biologického původu.