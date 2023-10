V Moskvě bez velvyslance? Diplomata s protestem přijme leda uklízečka, upozorňuje Hladík z ministerstva zahraničí

V České republice probíhá debata, zda poslat do Ruska nového velvyslance a jestli ho v Moskvě vůbec máme mít a jestli by nestačil chargé d´affaires. Prezident Petr Pavel se nechal slyšet, že si nedokáže představit, že by Česko žádalo o souhlas Vladimira Putina. Redaktor Novinek Alex Švamberk hovořil v podcastu Zbytečná válka s šéfem teritoriálního odboru ministerstva zahraničí pro Blízký východ a severní Afriku Petrem Hladíkem na téma, jaké jsou úlohy diplomatů v zemích, které nám nejsou nakloněné, a proč je důležitý právě velvyslanec.

Zbytečná válka: Petr HladíkVideo: Novinky