Špína i bezdomovci. New York má do romantické pohádky daleko, říká Češka žijící na Manhattanu

Témata dnešního dílu: Jak si Češka zvykne v jednom z nejlidnatějších měst světa?

Jsou v New Yorku nekonečné pracovní příležitosti?

Jaká jsou v New Yorku pravidla randění?

Jak je to s bezpečností?

White se do Spojených států přistěhovala se svým americkým manželem, s nímž se poznala v Londýně. New York popisuje jako město nekonečných pracovních příležitostí, což je podle rodilé Češky také jeho hlavní předností. Honbě za kariérou ale množství lidí obětuje prakticky veškerý svůj čas, na osobní život jim pak už nezbývá příliš času.

„Amerika působí tak, že v ní máte spoustu příležitostí, život je super a máte svobodu. A opravdu, pokud jste génius nebo máte skvělé schopnosti a něco vám jde, tak si vás někdo všimne, protože na vás půjdou vydělat peníze. Člověk může růst,“ tvrdí White. „Systém je ale nastavený tak, že neustále někam pospícháte,“ dodává Češka s tím, že v New Yorku je navíc ohromná konkurence, obzvlášť ve financích, právu, médiích či módním průmyslu.

Když Newyorčané nepracují, tráví čas takzvaným networkingem, tedy navazováním nových kontaktů na různých společenských akcích. Těch může člověk během týdne obrazit až několik. „Neznamená to, že někam přijdete, sedíte a zlijete se,“ usmívá se Češka.

Foto: Richard Wágner, Novinky Češka Lenka White žije už šestým rokem na Manhattanu

Na skutečné koníčky podle White ale mnoho prostoru nezbývá. Odráží se to podle ní i na navazování vztahů, kdy je paradoxně velmi složité mezi miliony lidí najít ten správný protějšek. Sama zkušenost s randěním sice nemá, ale mnoho historek prý slyšela od známých a přátel.

„Snad všechny moje kamarádky, které přišly do New Yorku single, single také zůstaly. Jsou výjimky, ale jinak slýchávám o samých zklamáních. Jedním z důvodů je, že je na každém kroku spousta lidí, takže se nemusíte snažit, vše je rychlé. Někdo ani nemá čas na vztahy, a někdo za sebou nechce tahat ocásek,“ konstatuje Češka.

Na druhou stranu dodává, že mnoho obyvatel má kvůli drahému bydlení ještě ve 40 spolubydlící; někteří jdou proto do vztahů i z pragmatických důvodů, aby se měli s kým dělit o náklady.

Metrem raději nejezdí

Navazování vztahů není podle White jedinou stinnou stránkou americké megapole. Tou druhou je turisty mnohdy opomíjená špína. V ulicích se potuluje množství bezdomovců, běhají po nich krysy nebo potkani, a švábi často okupují i luxusní byty. Do romantické pohádky, kterou znají mnozí z filmů, má tak New York podle Češky daleko. Často ani netuší, co zahraniční návštěvníky na městě tak přitahuje.

„Občas od lidí slyším, že mají rádi místní energii, čemuž věřím. Někteří mají opravdu rádi tu džungli, jiní si pochvalují mezinárodní kuchyni. Já osobně ani nejezdím metrem, nepřijde mi to bezpečné. Mám pocit, že na každou jízdu připadá jeden blázen,“ konstatuje s tím, že raději chodí pěšky nebo jezdí taxíkem či autobusem.

„Slýchávám od lidí, co žijí v New Yorku 20 let a déle, že se bezpečnostní situace hodně zhoršila. Sama to pozoruji od covidu, kdy nejezdili žádní turisté a bezdomovci se nahrnuli do centra a už tam zůstali. Mnozí mají psychické problémy. Město je ale nijak neřeší, není pro ně místo,“ říká White v podcastu s tím, že se občas bojí chodit sama po večerech.

„Byly chvíle, kdy jsem si New York opravdu neužívala, ale mám hodně ráda svoji práci, a samozřejmě i manžel má super práci. Já se už ale rozhlížím, chtěla bych se přestěhovat někam jinam,“ tvrdí Češka s tím, že ji to táhne i zpět do Evropy, konkrétně třeba do Švýcarska či Vídně. Po zkušenostech z Velkého jablka, jak se New Yorku přezdívá, si dokáže představit život už takřka všude a menších měst se nebojí.

