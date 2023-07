Drogová pověst Kolumbie? Stejné jako by si někdo myslel, že stále válčíme s palcáty, tvrdí Češka

Témata dnešního dílu: Jaká je opravdová Kolumbie?

Je Kolumbie stále drogovou velmocí?

Jak se odlišují jednotlivé departmenty?

Proč si indiánské kmeny musí kupovat zpátky svoji půdu?

Antonovičovou do Kolumbie v roce 2010 zavedla zvědavost. V té době navíc žila s partnerem, který sám pocházel z Latinské Ameriky. „O Kolumbii jsem toho tehdy mnoho nevěděla, jako spousta dalších Čechů. Jednou jsem ale našla letenky do Bogoty za relativně dobrou cenu a tím to odstartovalo,“ vzpomíná Češka na první setkání s Kolumbií.

Očekávání však měla Antonovičová nízká. A jak přiznává, považovala Kolumbii za jakési Rumunsko Jižní Ameriky, větší a zaostalejší. „Promiň, Rumunsko,“ poznamenává Češka s úsměvem.

„Přijeli jsme na letiště, kde na nás čekal bílý mercedes v kůži a já měla pocit, že je vše falešné - že kůže není pravá, mercedes je předělaný trabant a že krásné ulice jsou jen Potěmkinova vesnice, za kterou je bordel a nebezpečí,“ připouští Antonovičová a dodává, že tyto pocity plynuly právě z velké neznalosti.

Záhy však Češka začala pod zdánlivě falešnou slupku Kolumbie pronikat, dnes ji popisuje jako zemi, kde je úplně vše. „Sami Kolumbijci říkají, že je tam vše z toho nejlepšího i nejhoršího, ale já bych řekla, že to nejlepší převažuje,“ míní Antonovičová s tím, že nejen kvůli drogové minulosti si řada lidí o zemi myslí, že jde o velkou a špinavou díru, kde se střílí na ulicích - podobně jako si to myslela ona sama.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Alena Antonovičová je zakladatelkou nadačního fondu Arhuascos.

Vychází to prý i z amerických filmů. „Když je v nich gangster, tak je to většinou Kolumbijec,“ konstatuje. „Drogová minulost je dávno pryč. Je to stejné, jako kdyby si lidé ve světě mysleli, že se u nás v Česku pořád mlátíme palcáty,“ dodává.

Indiánům navrátila půdu

Kolumbii označuje Antonovičová za zemi, kterou turisti ve velkém nevyhledávají, právě kvůli zažité pověsti. „Já jsem tomu ale strašné ráda. Pro mě je to nejlepší destinace světa, velmi dobrodružná, kde je vše neočekávané,“ tvrdí Češka s tím, že v některých žebříčcích se Kolumbie umisťuje jako jedna z nejkrásnějších zemí na planetě, a navíc není zkažená masovým turismem. „Vezměte si, jak vypadal Egypt a jak vypadá teď, nebo Thajsko. Totéž se podle mě děje v Mexiku a Peru,“ vyjmenovává Češka.

Při dalších návštěvách začala Antonovičová poznávat Kolumbii bez příkras, napoprvé na ni prý nahlížela trochu přes sklo - luxusních automobilů, restaurací či hotelů. Opravdovou a syrovou tvář jihoamerické země však cítila na každém kroku.

Za 13 let procestovala Antonovičová Kolumbii křížem krážem, od severu na jih, od západu na východ. Pořádala v Česku nejrůznější umělecká sympozia, nakonec také založila nadační fond Arhuacos, který finančně pomáhá stejnojmennému indiánskému kmeni, a to prodejem jejich kávy. Díky vybraným penězům byla schopna Češka také odkoupit desítky hektarů půdy a etniku ji vrátit.

„Přednáškami a besedami jsem lidi upozorňovala, že se mohou zapojit do záchrany nejen kmene Arhuacos, ale také pohoří Sierra Nevada, kterému se přezdívá srdce světa. Najdete tam všechna klimatická pásma, jež se na zemi vyskytují,“ přibližuje Antonovičová. „Jde to celé hluboko do historie, kdy indiáni v podstatě uvolnili místo tehdejším kolonizátorům,“ říká Češka s tím, že kmeny mají sice nyní na původní pozemky přednostní právo, ale chybějí jim peníze.

Co spojuje obyvatele Kolumbie? Jde o nejvřelejší národ na světě? A jak často tu mají státní svátky? To se dozvíte v celém hodinovém rozhovoru. Můžete se na něj podívat na videu, případně si jej pustit v audio přehrávači v úvodu článku.