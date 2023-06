Na Instagramu upozorňuje na krásy Česka. Pro řadu lidí je rodná země velkou neznámou, říká

Řada Čechů si neuvědomuje, jaké poklady má hned za rohem od svého bydliště. Alespoň tak to vnímá právě Audi Turynová, podle níž je pro spoustu lidí rodná země v podstatě velkou neznámou.

„Jejich znalost spočívá v tom, že znají klasické památky jako jsou Karlštejn či Konopiště,“ konstatuje spoluzakladatelka profilu Úžasná místa, který jen na Instagramu sleduje přes 330 tisíc lidí. „Je to podle mě tím, že každý rok odjíždějí tři miliony Čechů do Chorvatska,“ dodává.

Místo dovolené v oblíbené letní destinaci u Jadranu by měli někteří Češi podle Audi Turynové poznat i svou vlastní zemi. „Po revoluci nastal trend, kdy všichni museli někam rychle odjet, objevovat za hranicemi, a dovolená v Česku získala nádech něčeho zastaralého. Myslím, že to vedlo k tomu, že jsme zapomněli, co všechno máme u nás,“ uvedla v podcastu.

Zároveň však připustila, že touha objevovat cizí země, namísto té rodné, je ve velkém záležitostí dnešní mladé generace. Druhým faktorem podle Audi Turynové je, že služby v Česku byly dlouho na špatné úrovni, což se však v posledních letech změnilo.

„Já osobně si myslím, že po Polsku jsme na tom z okolních zemí nejlépe,“ míní.

Dodává, že nově vznikající trendy místa pak dokážou nalákat svým vzezřením i mladší generaci, která si často vybírá cíle návštěvy podle toho, jak budou vypadat na fotkách a sociálních sítích.

Původně skupina pro maminku

Komunita Úžasná místa v Česku vznikla na přelomu let 2019 a 2020, velmi krátce před pandemií. Jelikož lidé nemohli vycestovat do zahraničí, začali se více zajímat o to, co mají ve svém okolí. Audi Turynová přitom celý koncept vymyslela především pro svoji maminku, která ráda cestovala po České republice a dělila se o tipy na výlety s ostatními.

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Kristýna Audi Turynová ukazuje na Instagramu krásy Česka.

„Přispívala do různých facebookových skupin, které byly úzce zaměřené třeba na hrady a zámky. Chtěla ale vlastní skupinu, která by byla univerzální a mohla do ní dát jakýkoli tip na výlet,“ vzpomíná Audi Turynová na začátky komunity, která dneska čítá odhadem milion lidí. „Pandemii vděčíme za to, že je projekt tak úspěšný.“

Dnes už jsou Úžasná místa prací na plný úvazek, Audi Turynová s rodinou prakticky neustále vyráží na výlety po Česku a objevovat místa, která nejsou tolik známá a frekventovaná. Na řadu z nich dostává tipy, některá ale objeví čistě náhodou. Jak ale připouští, něco si stále nechává jen pro sebe, aby nezničila charakter místa, obzvlášť, pokud jde o přírodu. „Psali mi i z nějakých obcí, že lákáme lidi na památky a škodíme infrastruktuře, protože lidé parkovali, kde se jim chtělo,“ říká.

I dnes jdou v Česku najít místa, která nejsou tolik frekventovaná. Podle Audi Turynové je ale klíčové zvolit vhodný čas, který je málokdy v sobotu po obědě. „Pokud si lidé chtějí užít nějaká místa, musejí vyrazit na východ či západ slunce,“ radí. Připouští však, že to pro řadu rodin s dětmi není schůdné, dalším důležitým faktorem je proto vybírat si místa, která nejsou masově profláknutá. Taková jsou třeba v Českém Švýcarsku či Krušných horách, kde se lze lidem mimo hlavní turistické cíle zcela vyhnout.

Audi Turynová s manželem a dvouletým synem neobjíždí jen klasické historické památky. Poukazuje také na místa, která vznikají nově, zpravidla jde třeba o architektonicky zajímavé rozhledny, vyhlídky či stezky. Jak sama říká, takové úžasné místo pro ni musí mít především kouzlo a nesmí jít o zastávku na pár minut, která je fotogenická jen z jednoho jediného úhlu.

Karlovarsko, Ústecko či Zlínsko jsou pak podle spoluzakladatelky Úžasných míst regiony, které dokážou návštěvníky mnohdy překvapit, navzdory špatné reputaci, která často plyne z průmyslové minulosti kraje. „Lidé se tam trochu bojí jezdit,“ míní.

Jak se vyhnout davům o prázdninách? Jsou u nás dobré podniky a hotely i v menších městech a na venkově? A jaké to je žít neustále v pohybu s malým dítětem? To se dozvíte v celém hodinovém rozhovoru. Můžete se na něj podívat na videu, případně si jej pustit v audio přehrávači v úvodu článku.