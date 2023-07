Na Blízkém východě je svět ještě v pořádku, tvrdí český cestovatel

Na Hedvábnou stezku vyrazil Půlpán v září roku 2018, nápad na její zdolání byl podle něj impulzivní. Sám nejprve neočekával, že se mu podaří dojít a dojet stopem až do Číny, v putování chtěl pokračovat zkrátka do doby, než ho přestane bavit.

Když Půlpán dorazil do Číny, uvědomil si, že s cestováním jen tak skončit nechce, a tak půjde dál, dokud ho nezastaví nějaká komplikace. Tou byl nakonec covid, kvůli němuž se z jihovýchodní Asie vracel zpět do Evropy. Doma pak napsal o svém putování knihu. A jakmile to situace umožnila, vyrazil opět do světa.