Žil v jediném tichomořském království. Byl jsem tam trochu za exota, říká Čech

„Původně to bylo na týden, takříkajíc na kukačku, ale natolik se mi tam zalíbilo, že jsem zůstal čtyři měsíce. Pracoval jsem jako dobrovolník jen za jídlo a ubytování. S mojí tehdejší šéfovou jsme si padli do oka a domluvili jsme si delší pracovní poměr,“ vzpomíná Menčík s tím, že se nakrátko vrátil do Česka a následně putoval zpět na Tongu, kde se chtěl nastálo usadit. V tom mu ale nakonec zabránil zdravotní stav, kvůli kterému se i s manželkou odstěhoval zpět do rodné země.