Rok 2022? To byly bizarní dánské zvyky, nečitelný Brusel i odvážná cesta do Afghánistánu

V nejnovějším dílu si mohou posluchači připomenout například bizarní narozeninovou tradici z Dánska, při níž jsou novopečení pětadvacátníci zasypáni skořicí. O zvyklostech malého skandinávského království vyprávěla na jaře Albína Mrázová, která v Dánsku už šest let žije.

S novinářkou deníku Právo Kateřinou Farnou se zase posluchači podívali do Bruselu, nečitelné metropole, jež svým nesourodým vzezřením skvěle podtrhuje podstatu multikulturní Belgie. „Brusel není jen domovem institucí Evropské unie a čurajícího chlapečka, najdete tu také pestrou architekturu, bohatou gastronomickou scénu, včetně té pivní, ale i rozmanitý kulturní mix,“ připomíná moderátor.

Další návštěva vedla na palubu jednoho z letounů společnosti Emirates. Bývalá letuška Renata Knittelová vzpomínala na náročný výcvik i na rozmanitou klientelu. Přemítala také nad tím, jakými vlastnostmi by měla správná letuška či stevard disponovat.

Posluchači mohou v aktuálním dílu zavzpomínat také na návštěvu Egypta s Annou Janků, která žije už celých 52 let v Káhiře. Osudy Češky, která pochází z malé příhraniční vsi na Moravě, vzbudily mezi příznivci pořadu velký zájem.

„Na příští rok už pro vás pilně chystám výlety do dalších destinací, například do Saúdské Arábie či Hongkongu, Černé Hory nebo Uzbekistánu. Do té doby se loučím a přeji vám klidné a pohodové Vánoce prožité ve společnosti vašich blízkých,“ zakončil Michael Švarc finální díl podcastu Pas a pusu.