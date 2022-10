V Egyptě to smrdí člověčinou, říká Češka žijící 52 let v Káhiře

Cesty osudu zavedly Češku Annu Janků před 52 lety do Egypta. Do země faraonů se provdala, založila rodinu a nakonec v Káhiře i přes následný rozvod zůstala. Byla tak svědkem mnoha změn v egyptské společnosti, kterou sama označuje za pokrokovou, například co se týče obsazení žen v politice. O dalších zajímavostech vypráví v novém dílu podcastu Pas a pusu.