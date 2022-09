Některé cestující jsme učili, jak používat záchod, vzpomíná Češka, která pracovala u Emirates

Do jakých zajímavých destinací se letušky Emirates dostanou? (40:30)

Jak probíhá výcvik palubního personálu a na co vše se zaměřuje? (5:50)

Podcasty jsou záznamy mluveného slova umístěné na internetu, kde si je může kdokoli přehrát. Plusem podcastů oproti rádiovému vysílání je možnost poslechnout si oblíbený pořad kdykoliv a kdekoliv. Pokud jste zrovna na cestě do práce, na dovolené nebo nechcete večer strávit zíráním na televizi, stačí mít u sebe pouze mobilní telefon, v ideálním případě i sluchátka. Anglické slovo podcast pochází ze spojení slov iPod a broadcast, v češtině pro něj zatím není ustálený ekvivalent.

Výcvik má palubní personál připravit na řadu nenadálých a nouzových situací, mimo jiné na dekompresi, různé zdravotní komplikace u cestujících, včetně infarktu či porodu, ale samozřejmě také na zcela běžný provoz. „Učili jsme se, co dělat v případě únosu letadla a měli jsme i trenéry bojových sportů, kteří nám ukazovali, jak člověka v uvozovkách zneškodnit,“ řekla v podcastu Knittelová.

Práce u Emirates byla podle bývalé letušky v mnoha věcech specifická a hektická, ale zároveň ji označuje za splněný sen. Je to mimo jiné proto, že Emirates je i dnes mezi mnoha lidmi považována za jednu z nejprestižnějších leteckých společností. A jen velmi malému procentu uchazečů se podaří probojovat se až na palubu.

„Hodně jsme probírali, proč jsme zrovna my ti vyvolení a na základě čeho jsme byli vybráni. Myslím, že je to nějaké kouzlo osobnosti, musí z vás něco vyzařovat,“ míní Knittelová, podle níž mezi další klíčové vlastnosti letušky či stevarda patří být týmovým hráčem, usmívat se a být přátelský.

„Někteří jsou v tomhle jako malé děti, musíte jim to zkrátka ukázat. Ale neberou to špatně, jsou za to rádi, a pak se tam nahrnou jejich kamarádi, vše si prohlížejí a jsou překvapení, kde se vše zapíná a jak se splachuje,“ vzpomíná na situaci Knittelová. Celou epizodu naladíte v audio přehrávači v úvodu článku.