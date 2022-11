Příští rok navštivte Maltu, Aljašku nebo Limu, radí Lonely Planet

Vítězem první kategorie je peruánské hlavní město Lima. A to zřejmě z důvodu, že místní restaurace Central letos stanula na druhé příčce prestižních ocenění World’s 50 Best Restaurants. Lonely Planet o metropoli píše, že jde o gastronomické potěšení, které by se mělo objevit na seznamu míst k návštěvě každého nadšeného jedlíka. Dalšími místy v kategorii jsou mimo jiné japonská Fukuoka, malajská metropole Kuala Lumpur či Jihoafrická republika.