Původce násilí nezměníme v andílky, říká vězeňská psycholožka Vášová

„Já si myslím, že prevence je nejdůležitější. Kdyby byla prevence, spousty obětí by nemusely vyprávět příběhy. Už na školách bychom měli učit děti, jak ventilovat hněv přijatelným způsobem, aby nikomu neublížily,“ popisuje psycholožka ideální přístup k problematice násilí.

Úspěšná terapie u původců násilí může vést ke zmírnění formy násilí či k méně častým recidivám. „Nalijme si čistého vína, nezměníme je v nějaké andílky, u někoho to nezafunguje vůbec. Musíme mluvit i o příčině, co vztek a agresi v tom člověku vyvolává. Represe nestačí, je potřeba nabídnout změnu – co z toho budou mít,“ vysvětluje terapeutka.