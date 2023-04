Tahle země není pro děti. Seďte s nimi doma a nestěžujte si

„Je spousta maminek, které chtějí brát své děti všude s sebou. Ty všechny se nutně potřebovaly vyjádřit ke kauze nejmenovaného bistra a jejich podmínek pro návštěvu matek s dětmi. Bylo to fascinující. Především, jak rychle dokázaly na to konto vytvářet obsah na své sociální sítě,“ vypráví Tereza.

„V tom je krása toho volného trhu. Ať vznikají podniky, kde děti nechtějí, ale i ty, které jsou family friendly. Zvlášť v Praze, kde je bistro na každém rohu, by to tak asi mělo být úplně v pořádku,“ vyjadřuje se ke kauze Žaneta.

Chování dětí v restauracích může být výzvou pro rodiče i personál. Děti je důležité vychovávat k respektu vůči ostatním hostům a dodržování pravidel v restauraci. Některé maminky by si přály, aby mohly jejich děti žít ve svobodném světě, kde nebudou vylučovány ze společnosti a nuceny dodržovat striktní pravidla. To však jednoduše svádí k tomu, že se děti nechávají „na volno“ pobíhat po podnicích. I to byl jeden z kamenů úrazu v probírané kauze.