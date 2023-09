Influencerka mezi maminkami. Snaží se respektovat odlišnosti a povzbuzovat mateřskou komunitu

„Občas si řeknu, jestli to mám dělat dál. Ale je to proto, že člověk vnímá mnohem víc ty negativní reakce než ty pozitivní. A přitom je to třeba v poměru 95 % pozitivní a 5 % negativní. A pak si uvědomím, že by to byla hrozná škoda. Baví mě to, maminky s tím souzní a pomáhá jim to, takže si to pak zase rozmyslím,“ popisuje v rozhovoru Tereza.