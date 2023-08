Na úkor péče o postižené dítě začala ztrácet sebe samotnou, musela to změnit

Petra žila dlouhá léta v zahraničí, kde kromě čtyř cizích řečí načerpala i mnoho kulturních zvyklostí a prohloubila svou lásku k literatuře. Dnes je zpátky v České republice a už 16 let je mámou. Společně s mužem se museli ze dne na den smířit s tím, že mnoho věcí se po narození dcery už nikdy nevrátí do starých kolejí. Dcera Monika je na nich už navždy závislá.

„V té péči o druhého člověk trochu ztrácí sám sebe. Moje Monča nikdy nevyletí z hnízda, nikdy nebude mít děti. Někdy za ní musím i rozhodovat, a to je nejtěžší, ale jinak to nejde. To mě postupně dohnalo ke zjištění, že pečující osoby bývají často odstrčeni na kraj společnosti a nikdo se jim příliš nevěnuje. Proto se to snažím dělat já, dát jim pocit, že tady pro ně zkrátka někdo je,“ vysvětluje v rozhovoru Petra, proč nabízí svůj mentoring především pečujícím osobám.