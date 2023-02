Očima Saši Mitrofanova: Ruská zima bude ještě dlouhá

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Přesnou odpověď nedává nikdo. Ani v Moskvě dodnes nedokázali říct vlastnímu obyvatelstvu, jaký je ten tajemný plán, podle něhož, jak tvrdí Putin, běží tato „speciální vojenská operace“, jak to zní v Rusům nařízené kremelské hantýrce.

Nezbývá než sledovat, co říkají ti nahoře a především samotný Vladimir Putin. Ve čtvrtek 2. února navštívil Volgograd kvůli oslavám 80. výročí vítězství Rudé armády ve stalingradské bitvě. Město se při té příležitosti nakrátko přejmenovalo zpět na Stalingrad a byl odhalen nový Stalinův pomník. Putin prohlásil: „Nyní bohužel vidíme, že ideologie nacismu ve svém současném hávu, v současné podobě znovu vytváří přímé ohrožení bezpečnosti naší země. Znovu jsme nuceni postavit se na odpor agresi kolektivního Západu. Je to neuvěřitelné, ale je to fakt, znovu nám vyhrožují německými tanky Leopard s kříži na bocích.“