Očima Saši Mitrofanova: Kreml lká nad osudem ruské kultury v cizině, doma ji ničí sám

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Kremelští by měli ovšem zamést před vlastním prahem. Pálení knih na Ukrajině zaznamenáno nebylo, veřejné ničení knih ruského autora Vladimira Sorokina kremelskými bojůvkami však proběhlo v Moskvě již před 20 lety.

Následující srovnání kulhá jako každé srovnání, ale je věrné. Představte si, že by kvůli své podpoře Miloše Zemana dostala zákaz umělecké činnosti v Česku Jiřina Bohdalová. Neuvěřitelné, že? To se ale v minulých dnech stalo herečce, která je v Rusku stejně slavná jako Bohdalová v Česku. Čtyřiaosmdesátiletá Lija Achedžakovová, jedna z nejznámějších ruských hereček nejstarší generace, dostala zákaz vystupování v divadle Sovremennik, v němž pracovala 45 let.