Očima Saši Mitrofanova: Regionální tango

Pavel si nechal vyprávět, jak se na Karlovarsku žije, od lidí, kteří v kraji drží otěže řízení. Setkal se také s veřejností. Popřel předchozí charakteristiku, kterou karlovarskému regionu dal Andrej Babiš, a sice, že zrovna tento kraj je nejhorší ve všem. Upřímně řečeno není jasné, co jiného by mohla udělat (zvolená) hlava státu, než získat určité množství informací a nechat ho dál zpracovat jednak vlastním mozkem, jednak svými spolupracovníky a pak vládou, bude-li ta ochotna se touto věcí zabývat. Toto všechno ale bude chtít čas.

Je pozoruhodné, co řekl starosta Aše Vítězslav Kokoř (ANO) o minulých zkušenostech s nejvyššími státními činiteli: „Jediný Andrej Babiš jako premiér se mi ozval a pověřil svého ekonomického poradce, aby nám pomohl.“ Žádná zásadní pomoc však do Aše a okolí nedorazila. Pavel má šanci zachovat se jinak.

Mohl by tím přesvědčit i ty nespokojené občany, kteří se reportérům ozývali s přáním, aby s nimi Pavel mluvil jako Miloš Zeman. Je to ovšem přání z rodu nesplnitelných, protože Pavel si zjevně nepotrpí na předvádění se v roli moudrého monarchy, který sice pro poddané má dobře uleželé bonmoty, ale skutek utek’. Kdyby se do regionu dostala po nějaké době vládní pomoc ve zvýšené míře v porovnání s minulostí, mohlo by dojít ke změně podobných postojů.