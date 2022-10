Očima Saši Mitrofanova: Budoucnost Ruska? Putin a Navalnyj ji vidí každý jinak

Tento komentář byl původně natočen pro Český rozhlas Plus.

Vladimir Putin ukončil svůj nedávný programový projev při příležitosti anexe ukrajinských regionů citátem z díla ruského filozofa 20. století Ivana Iljina, který je považován za teoretika ruského fašismu. Nebyla to náhoda. Putin sdílí s Iljinem averzi, až nenávist k západní demokracii. Ostatně celý Putinův projev byl nepřímým vyhlášením války Západu.

Iljin se v Putinových projevech objevoval i dříve. Nepochybný je záměr ruského diktátora vtělit ideje tohoto filozofa do života. Iljin mimo jiné psal, že „smluvní prvek je nad síly Ruska, federace není spása, musíme hledat spásu ve vládě jednoho muže (unitárním prvku)“. Také podle Iljina „spočívá ruské národní právní vědomí na dvou pilířích, na pravoslaví a na víře v cara“. Putin tento model léta nasazuje v praxi a po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu se konečně mohl každý, kdo ruský vývoj přehlížel, přesvědčit, k čemu vede podobná filozofie podpořená agresivitou a zbraněmi.

Svou představu o budoucím Rusku také dlouhodobě šíří Alexej Navalnyj. Nedávno ji připomněl v textu pro list The Washington Post, který nehledě na překážky dokázal poslat přes svého advokáta. Podle Navalného „Rusko potřebuje parlamentní republiku, protože jenom tato forma zastaví nekonečný cyklus sebeobrození imperiálního autoritářství… V tomto léku navrhuji vyčlenit to hlavní. Je to radikální omezení moci v rukou jednoho člověka, vytvoření vlády parlamentní většiny, nezávislé soudnictví, značné posílení pravomocí místních samospráv. Toto nemělo Rusko nikdy ve svých dějinách a toto zoufale potřebujeme“.