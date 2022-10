Očima Saši Mitrofanova: Jaký by mohl být rozpad Ruska

Zabývá se také nutností jaderného odzbrojení Ruska, které by muselo být nezbytnou podmínkou jeho rozpadu. Podle něj by bylo pro Západ nejrozumnější vyměnit uznání nových ruských knížectví za to, že se vzdají jaderných zbraní. „Jestliže bude Rusko po Putinově odchodu zachováno jako jeden kus, nebude zřejmě souhlasit s žádným jaderným odzbrojením a přimět ho k tomu by bylo možné jen po jaderné válce. V této variantě Západu nezbude než umístění svých jaderných zbraní v Evropě, rozvíjení protiraketové obrany a další rdoušení Ruska sankcemi,“ uvedl Karmodi.