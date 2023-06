Výhled meteorologů: Letní klasika

Aktuální týden nabídne poměrně velké teplotní výkyvy, jako celek by však měl být teplotně normální, což má platit i pro další týdny až do druhé poloviny července. Vyplývá to z týdenní předpovědi a výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Foto: Stanislava Benešová, Novinky Koupaliště v Šáreckém údolí (ilustrační foto)