Pořádná zima v nedohlednu

Doufejme, že se příští rok nenaplní klasická novoroční věta „Jak na Nový rok, tak po celý rok“. V takovém případě by totiž byl rok 2023 extrémně teplý.🫠👕🍀🍍 👉Silvestr a Nový rok by měly být z celého období „vánoční oblevy“ totiž vůbec nejteplejšími dny s teplotami možná i výrazně nad 10 °C. Některé ansámblové běhy modelu ECMWF pak počítají s maximálními denními teplotami na Nový rok dokonce i v blízkosti 15 °C (to je nutno ale s ohledem na vysokou nejistotu brát zatím hodně s rezervou). 👉Za všechno bude moct velmi teplý vzduch od JZ, který bude proudit nad naše území po okraji tlakové výše se středem na jih od našeho území (viz. animace – nejteplejší vzduch až žlutou barvou) . Další „parametry“ přelomových dní nejsou ještě zcela jasné, ale vypadá to, že deště by mohlo být relativně málo. Zejména v severní polovině území – hlavně na horách – by také mohlo docela foukat.🌬 👉S přelomem Nového roku se v tuto chvíli láme i jistota s dalším vývojem počasí. V tuto chvíli to ale vypadá, že nejteplejšími dny budou ty přelomové a po nich nás čeká pozvolné ochlazování. Doplnění sněhu na horách je ale zatím bohužel v nedohlednu.😕 Animace z wxcharts.com - teplota v 850 hPa (cca. 1500 m n.m.)