Čeká nás větrný týden. Na horách napadne až půl metru sněhu

Silný vítr vstoupí do Česka už v pondělí. Nárazy větru budou s výjimkou východu Česka dosahovat rychlosti až 70 km/h a na horách kolem 110 km/h. Větrné počasí pak podle Honsové bude pokračovat až do pátku. „Na horách se nárazy větru budou zastavovat na rychlosti až kolem 90 km/h a i v nižších polohách se budou nárazy větru přechodně pohybovat až na 70 km/h,“ uvedla.

Noční teploty se budou pohybovat od -2 do -6 °C, ojediněle pak může rtuť teploměru klesnout až na -8 °C. Denní teploty budou mezi 0 až 5 °C. Čekají nás ale výrazně nižší pocitové teploty, a to mezi -7 až 0 °C.

I ve středu a ve čtvrtek bude oblačno až zataženo. Očekává se opět sněžení a sněhové přeháňky a v nížinách déšť. Noční teploty se budou oba dny pohybovat od 2 do -2 °C, denní teploty ve středu budou od 2 do 6 °C a ve čtvrtek od 1 do 5 °C.