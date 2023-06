Po Singapuru také USA. První americké firmy nabízejí maso z laboratoře

„V dnešní době, kdy je svět takový, jaký je – s rostoucí populací, s tlakem na naše vodní systémy, na naši půdu –, potřebujeme lepší způsob. Čistší způsob, bezpečnější způsob,“ řekl v říjnu 2018 agentuře Associated Press Josh Tetrick, spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti Eat Just, Inc. provozující Good Meat.