Singapurské bistro a jeho primát: nabízí maso vypěstované v laboratoři

Podle majitele bistra Huber's jsou ohlasy na laboratorně pěstované maso fenomenální. Svěřil se serveru BBC.

„Je to maso – je to perfektní!“ zhodnotila jídlo Caterina, italská studentka, která do Huber's přijela speciálně proto, aby ochutnala kuře z laboratoře. Jindy by z důvodu udržitelnosti maso nejedla, ale tohle jako problém nevnímá.

Maso, které je v bistru podáváno, vyrábí kalifornská firma Eat Just. Podle jejich slov přišli s etickým a ekologickým procesem, který neubírá na masové chuti.

„Laboratorně pěstované maso je skutečné maso, ale nemusíte porážet zvířata. Tento způsob stravování dává do budoucna smysl,“ řekl BBC Josh Tetrick, výkonný ředitel společnosti Eat Just.

Stále však není běžně dostupné a i Huber's ho do svého jídelního lístku uvádí pomalu a omezeně. Jejich laboratorně vypěstované kuřecí nugetky byly uvedeny v roce 2021 pouze pro několik členů jejich klubu. Tato spolupráce trvala několik měsíců. Letos začala společnost Huber's pro širokou veřejnost nabízet kuřecí sendvič a těstoviny s kuřetem. Stále ale pouze jednou týdně s omezeným počtem volných míst v restauraci.

Náročný proces výroby

Laboratorně pěstované maso je plnohodnotné a nejedná se o žádnou rostlinnou náhražku. Jeho proces výroby je náročný jak časově, tak finančně.

Spočívá v extrakci buněk ze zvířete, které jsou následně krmeny živinami, jako jsou bílkoviny, cukry a tuky. Buňky se nechají dělit a růst a poté se umístí do velkého ocelového bioreaktoru, který funguje jako fermentační nádrž. Po čtyřech až šesti týdnech se materiál z bioreaktoru „sklidí“. Přidá se trochu rostlinných bílkovin, pak se vytvaruje, uvaří a vytiskne trojrozměrným tiskem, aby získal potřebný tvar a strukturu.

Why Singapore is the only place in the world selling lab-grown meat https://t.co/kYNVS1jhst pic.twitter.com/s3bZUK3sgK — Andreas panayiotou (@Andreaspanay8) June 8, 2023

Největší problém spočívá v tom, že je výroba takového masa drahá, takže v současné době nemůže nahradit maso z porážky. Od chvíle, kdy byl v roce 2013 v Londýně představen první laboratorně vypěstovaný hamburger, jehož výroba stála 330 000 dolarů (přibližně 7,2 milionu Kč), se desítky společností po celém světě zapojily do závodu o uvedení cenově dostupného pěstovaného masa na trh.

Pouze firmě Eat Just se zatím podařilo uvést svůj výrobek do prodeje. Stalo se tak poté, co regulační orgány v Singapuru, jediné zemi na světě, která povoluje prodej laboratorně vypěstovaného masa, daly v prosinci 2020 jejímu kuřeti zelenou.

Společnost Eat Just nechtěla uvést, kolik přesně utratí za výrobu svého kuřete, ale v současné době má v Singapuru výrobní kapacitu pouze 2–3 kg týdně. Pro srovnání: v Huber's se každý týden prodá 4000 až 5000 kg konvenčního kuřecího masa.

Podle kritiků to nezachrání svět

Laboratorní pěstování masa má mnoho kritiků. Objevují se pochybnosti o tom, zda to je opravdu ekologičtější varianta produkce masa.

„Můžete vyrábět ve velkém měřítku a s rozumnými náklady? Ne. Zachráníte tím svět? Opět ne. Tyto společnosti musí být upřímné – je to zbožné přání,“ říká Ricardo San Martin, ředitel sdružení Alt: Meat Lab na Kalifornské univerzitě v Berkeley.

Jedna studie Kalifornské univerzity v Davisu navíc odhaduje, že tento proces produkuje 4- až 25krát více oxidu uhličitého než běžné hovězí maso. East Just však tuto studii označil za chybnou.

Eat Just přiznává, že je možné, že celý projekt skončí neúspěchem. Do budoucna bude podle jejích slov zásadní, aby do výroby investovala vláda.

„Není to jednoduché. Je to složité. Není to zaručené a nemusí to vyjít. Ale druhou možností pro nás je nedělat nic. Rozhodli jsme se tedy riskovat a jít do toho,“ dodává Tetrick.