Nejstaršímu lékaři na světě je 100 let, do důchodu se nechystá

Velkou zkouškou pro něj byla koronavirová pandemie, neboť sám kvůli vysokému věku spadal do rizikové skupiny. Ani to ho však od práce neodradilo.

„To, co dělám, miluju. Chodit do nemocnice a léčit své pacienty bylo něco, nad čím jsem se dlouho nerozmýšlel. Je mou povinností pečovat o své pacienty. Samozřejmě jsem učinil nezbytná opatření, abych se chránil, ale přesto jsem chodil každý den do práce,“ svěřil se Tucker.

„Pane bože, jen to ne. Jsem přesvědčen, že odchod do důchodu je nepřítelem dlouhověkosti. Nad důchodem jsem nepřemýšlel ani v mládí. Když milujete, co děláte, a jste stále schopni to dělat, proč byste chtěli končit?“ uzavřel.