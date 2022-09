Nejdéle sloužící britský hasič zachraňoval životy půlstoletí

Chell k hasičům nastoupil 4. září roku 1972 a do důchodu odešel v neděli 4. září 2022, tedy na den přesně o 50 let později. Když s povoláním hasiče začínal, helmy byly vyrobeny z korku a hasičské vozy dokázaly vyvinou rychlost pouze 65 kilometrů za hodinu, uvádí agentura AP.

„Je to opravdu neskutečné. Od doby, kdy jsem k hasičům nastoupil, jsem nikdy nechtěl odejít. Byla to práce, kterou jsem si zvolil na celý život. Začal jsem v 16 letech, takže to byla moje první a jediná práce,“ směje se Chell.