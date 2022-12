Kouzlo dávných portrétů ožívá pod rukama fotografa Jaroslava Jiřičky

V jeho pražském ateliéru v ulici Na Bojišti to vypadá jako v obyčejném ateliéru, ale při bližším zkoumání přijdete na to, že technika je skutečně z jiného století. Přístroj se jmenuje ARCA Swiss a fotí se na plochý film 5 × 4 palců, tedy 12,7 × 10,2 cm.

„Dřív se fotilo na skleněné desky, ale ty se rozbíjely. Potom se vyvinul plochý film, který už byl nehořlavý a kvalitní, ale i na něj se dnes fotí už málo,“ vysvětluje a my hned vidíme, jak fotografie vzniká. A je to tedy věda.

Nastává chvíle, kdy se modelka nesmí ani o píď pohnout, protože ostrost je jen v úzkém pásmu. Jiřička bere do ruky kazetu s plochým filmem, zasune ji do přístroje a nastavuje na objektivu ještě poslední detaily.

„Je to jakési zvěčnění. Před 150 lety jste přišli do fotografického salonu a udělali vám jednu nebo dvě fotografie. Vy jste na to byla připravená, možná jste si doma zkoušela před zrcadlem, jak ta fotografie bude vypadat. Bylo to takové slavnostní, trošku nadčasové a z té fotografie je to vidět,“ vysvětluje.