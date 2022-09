Krmil své slepice moučnými červy. Z červího trusu nakonec vyrobil kvalitní hnojivo

„Nejdřív jsem začal doma v technické místnosti u kotle, protože bylo potřeba mít teplo. Tam jsem si udělal nejdřív dvacet přepravek, padesát přepravek, potom sto přepravek,“ doplňuje s tím, že výrobu musel po čase přemístit do větších prostor kvůli většímu zájmu o hnojivo.

Proces výroby je jednoduchý. Červi, kteří mají velikost do tří centimetrů, se umístí do pšeničných otrub, kde žijí a krmí se. Poté, co vyprodukují trus, dojde k jeho sběru.