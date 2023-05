Jako třetí Češka pokořila Mount Everest zubařka z Přeštic

„Do druhého tábora ve výšce 6474 metrů se dostala po deseti hodinách,“ upřesnil Pátek. Do posledního čtvrtého tábora dorazila podle plánu v pondělí odpoledne a více než den tady sbírala síly na nejtěžší etapu. „To čekání už bylo dlouhé. Počasí bylo mizerný, ale až na ty nervy je všechno dobrý,“ dala vědět před začátkem vrcholového výstupu.

Ve čtvrtek chce část expedice vystoupat na sousední 8516 metrů vysoký vrchol Lhotse, Perglerová je ale už na cestě do základního tábora. „Má toho plné zuby a těší se domů,“ řekl Právu Pátek s tím, že do Česka by měla dorazit po víkendu.