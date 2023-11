Dnešním pijákům by pravěké pivo nechutnalo, mělo však vysokou výživnou hodnotu, říká archeolog

Když okolo roku 550 přišli Slované do Čech, rozhodně to nebyla pustá země čekající na osídlení. Říp v té době obklopovala osídlená, obdělávaná krajina. Na úrodné plošině mezi dvěma soutoky řek, Labe s Vltavou a Labe s Ohří, se totiž usadili pravěcí zemědělci už více než pět tisíc let před našimi prapředky.