Alergie přivedla jedenáctiletého chlapce k úspěšnému podnikání

Luke byl dlouho frustrovaný, že si kvůli alergii nemůže stejně jako řada jeho vrstevníků čas od času gumové bonbóny dopřát. Po čase ho ale napadlo, že by mohl díru na trhu vyplnit.

„Mám těžkou alergii na ořechy a sladkosti typu ‚pick and mix‘ (v češtině 'vyber si a namixuj podle sebe'), které by pro mě byly poživatelné, nebylo možné nikde najít,“ líčí mladý Angličan.

„Předložil jsem tak nápad své matce a společně jsme nenašli nikoho, kdo by se něčemu podobnému věnoval. A tak jsme se do toho pustili sami,“ vysvětluje, jak myšlenka na podnikání vznikla.

Ačkoliv nejprve s ohledem na nedostatek zkušeností bojovali s počátečními obtížemi, nakonec se jim podařilo spustit online obchod s názvem Sweets 4 My Sweet, kde jsou k dostání bonbóny bez jakýchkoliv alergenů.

„Luke měl podobné nápady už od osmi let. Všechny byly skvělé, ale vždy jim něco chybělo. Nápad na obchod s bonbóny bez alergenů byl ale geniální, a co víc, jednoduše proveditelný. A tak jsem mu půjčila peníze a společně jsme založili Sweets 4 My Sweet,“ tvrdí Michelle.