Zemřel rocker Shane McGowan

Poslední měsíce života strávil v nemocnici s různými zdravotními problémy. Byl to důsledek jeho nezřízeného rockerského života, jehož podstatnou položkou byly návykové látky, především alkohol.

Ve známost vešel v roce 1976 po koncertu punkové kapely The Clash, během něhož mu jedna dívka nakousla ucho. Fotografie zkrvaveného MacGowana vyšla v novinách u článku s titulkem Kanibalismus na koncertu The Clash.

Krátce nato založil kapelu The Nipple Erectors. Svou klíčovou skupinu The Pogues spoluzaložil v roce 1982 a vydržel v ní do roku 1991. Mnoho jejích přímočarých a punkově syrových skladeb bylo ovlivněno irskou historií.